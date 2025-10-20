“Sono sconcertato, non ho parole, il basket non è questo”. Il presidente Stefano Mascio, a nome di tutta la Gruppo Mascio Bergamo, esprime il suo cordoglio per la tragica scomparsa dell’autista del bus dei tifosi pistoiese aggredito domenica sera sulla Rieti-Terni dopo la partita tra Rieti e Pistoia, serie A2 di basket. I sostenitori della squadra toscana stavano facendo rientro a casa quando è scattato l’assalto, a colpi di sassi, appena fuori Rieti: terminata da poco la scorta delle forze dell’ordine, il mezzo è stato preso di mira con un fitto lancio d’oggetti e uno dei massi, forse un mattone, ha sfondato il parabrezza, centrando in pieno il secondo autista che sedeva sul lato passeggero. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Sassi contro il bus dei tifosi di Pistoia dopo la partita, muore autista. Mascio: “Sconcertato, il basket non è questo”