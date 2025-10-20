Sassi contro il bus dei tifosi del Pistoia basket ucciso l' autista Meloni | Inaccettabile e folle
Gravissimo episodio di violenza lungo la superstrada Rieti-Terni, all'altezza dello svincolo di Contigliano, dove il pullman che trasportava i tifosi al seguito della squadra di basket di Pistoia di A2 è stato assalto probabilmente dai tifosi della squadra reatina. Il secondo autista del pullman, Raffaele Marianella, è morto dopo essere stato colpito da un mattone durante l'assalto, quando i tifosi hanno lanciato pietre e altri detriti atti a offendere. È stato aperto un fascicolo per omicidio volontario, al momento contro ignoti, presso la procura di Rieti. Cosa è successo. Alcuni di questi oggetti hanno colpito la parte anteriore dell'autobus. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
