Sassi contro il bus dei tifosi del Pistoia basket ucciso l' autista Atto criminale

Ilgiornale.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gravissimo episodio di violenza lungo la superstrada Rieti-Terni, all'altezza dello svincolo di Contigliano, dove l'autista del pullman che trasportava i tifosi al seguito della squadra di basket di Pistoia di A2 è stato assaltato dai tifosi della squadra reatina. Il secondo autista del pullman è morto dopo essere stato colpito da un mattone durante l'assalto, quando i tifosi hanno lanciato pietre e altri detriti atti a offendere. Alcuni di questi oggetti hanno colpito la parte anteriore dell'autobus. L'uomo, che viaggiava sul sedile davanti accanto al conducente in quel momento operativo, è stato colpito in pieno da un mattone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

sassi contro il bus dei tifosi del pistoia basket ucciso l autista atto criminale

© Ilgiornale.it - Sassi contro il bus dei tifosi del Pistoia basket, ucciso l'autista. "Atto criminale"

Scopri altri approfondimenti

sassi contro bus tifosiSassi contro il bus dei tifosi del Pistoia basket, ucciso l'autista. "Atto criminale" - L'uomo è stato colpito dall'oggetto lancianto da un gruppo di persone uscito dai campi, che ha scagliato oggetti contro il parabrezza del mezzo ... Segnala msn.com

sassi contro bus tifosiSassi sul bus dei tifosi del Pistoia basket, ucciso l'autista - È finito in tragedia il post partita del match di basket tra Pistoia e la Sebastiani di Rieti. gds.it scrive

sassi contro bus tifosiAssalto al bus dei tifosi del Pistoia Basket: muore l’autista - Lancio di sassi sulla superstrada Rieti- Segnala altarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Sassi Contro Bus Tifosi