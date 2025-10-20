Sassaiola sul pullman dei tifosi del Pistoia basket morto l' autista | seguiti per chilometri Un atto criminale | Chi era la vittima

Dai racconti dei testimoni e dalle telecamere di sorveglianza gli inquirenti contano di poter risalire ai responsabili. Identificati tutti i tifosi. La vittima è il secondo autista del bus, colpito dal lato del passeggero. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

