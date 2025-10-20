Sassaiola e bombe carta dopo partita il sindaco | È arrivato il momento delle decisioni forti
FASANO – Lancio di bombe carta e pietre ieri, 19 ottobre, allo stadio “Vito Curlo” di Fasano al termine della partita tra Us Fasano e Fidelis Andria, valida per il campionato di calcio maschile di Serie D giorone H. Almeno due auto della polizia sono state colpite, una ha riportato la rottura del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
