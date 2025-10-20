Sassaiola e bombe carta dopo partita il sindaco | È arrivato il momento delle decisioni forti

Brindisireport.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FASANO – Lancio di bombe carta e pietre ieri, 19 ottobre, allo stadio “Vito Curlo” di Fasano al termine della partita tra Us Fasano e Fidelis Andria, valida per il campionato di calcio maschile di Serie D giorone H. Almeno due auto della polizia sono state colpite, una ha riportato la rottura del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

sassaiola bombe carta dopoSassaiola e bombe carta negli scontri al corteo ProPal a Udine: 12 feriti, regge la macchina sanitaria - Sores Fvg gestisce dodici feriti durante gli scontri di Udine per la partita Italia–Israele: tra loro due giornalisti e dieci agenti. Riporta nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: Sassaiola Bombe Carta Dopo