Sassaiola contro il pullman dei tifosi dell' Estra Pistoia sentiti quelli del Rieti ma ancora nessun fermo

Ancora nessun arresto per la sassaiola contro il pullman dei tifosi dell’Estra Pistoia. C'è un morto: Raffaele Marianella. Le indagini sono in corso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Sassaiola contro il pullman dei tifosi dell'Estra Pistoia, sentiti quelli del Rieti ma ancora nessun fermo

Contenuti che potrebbero interessarti

Domenica sera sulla #RietiTerni agguato al pullman del #PistoiaBasket: sassaiola dei tifosi, un mattone sfonda il parabrezza e uccide l'autista. Ascoltati in Procura i tifosi di Rieti - facebook.com Vai su Facebook

Assalto dei tifosi #Rieti al pullman del #PistoiaBasket. L’autista, nella sassaiola, è stato colpito da un mattone, che ha sfondato il vetro. È morto. Ma cos’è questa follia? Fermatevi! Rinsavite! E arrestateli tutti! Lo sport dovrebbe unire, ma ormai è ostaggio di deli - X Vai su X

Rieti, sassi contro il pullman di tifosi del Pistoia basket: morto l’autista - Dopo la partita in trasferta contro il Rieti, al PalaSojourner, domenica sera, ... Lo riporta lapresse.it

Sassaiola contro il pullman dei tifosi del Pistoia Basket, chi è l'autista che ha perso la vita - All’altezza del paese di Contigliano è stato colpito da una violenta sassaiola ... Come scrive vanityfair.it

Sassi contro pullman dei tifosi di Pistoia dopo il match di basket a Rieti: muore l’autista, caccia ai responsabili - Il sindaco di Pistoia: "Atto criminale ci lascia increduli" ... laprovinciapavese.gelocal.it scrive