Sassaiola contro il pullman dei tifosi del Pistoia Basket | muore uno degli autisti

Era seduto sul pullman nel primo sedile davanti, accanto al collega che guidava, l’autista colpito e ucciso da un mattone lanciato in una sassaiola da tifosi locali del Rieti. L’agguato è stato fatto all’unico pullman di tifosi ospiti, in rientro a Pistoia dopo la partita di A2 di basket. Il mattone ha centrato il secondo autista del pullman. Secondo una ricostruzione, dopo che la polizia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

