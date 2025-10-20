Sassaiola contro il pullman dei tifosi del Pistoia Basket chi è l' autista che ha perso la vita

Il pullman dei tifosi pistoiesi era da poco ripartito da Rieti. All’altezza del paese di Contigliano è stato colpito da una violenta sassaiola. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Domenica sera sulla #RietiTerni agguato al pullman del #PistoiaBasket: sassaiola dei tifosi, un mattone sfonda il parabrezza e uccide l'autista. Ascoltati in Procura i tifosi di Rieti - facebook.com Vai su Facebook

Assalto dei tifosi #Rieti al pullman del #PistoiaBasket. L’autista, nella sassaiola, è stato colpito da un mattone, che ha sfondato il vetro. È morto. Ma cos’è questa follia? Fermatevi! Rinsavite! E arrestateli tutti! Lo sport dovrebbe unire, ma ormai è ostaggio di deli - X Vai su X

Rieti, sassi contro il pullman di tifosi del Pistoia basket: morto l’autista - Dopo la partita in trasferta contro il Rieti, al PalaSojourner, domenica sera, ... Lo riporta lapresse.it

Sassaiola contro il pullman dei tifosi del Pistoia Basket, chi è l'autista che ha perso la vita - All’altezza del paese di Contigliano è stato colpito da una violenta sassaiola. Secondo vanityfair.it

Sassi contro pullman dei tifosi di Pistoia dopo il match di basket a Rieti: muore l’autista, caccia ai responsabili - Il sindaco di Pistoia: "Atto criminale ci lascia increduli" ... Scrive laprovinciapavese.gelocal.it