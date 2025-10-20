Sassaiola bus Meloni | violenza folle
8.55 "Una notizia terribile che lascia senza parole. L'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket,costato la vita a un autista colpito da un mattone, è un atto di violenza inaccettabile e folle. Confido che i responsabili di questo gesto vigliacco e criminale siano induviduati e assicurati rapidamente alla giustizia".Così su X la premier Meloni. Il ministro allo Sport Abodi: "Sconvolgente. Dei delinquenti si sono trasformati in assassini e non potranno mai essere definiti tifosi. Sport è vita, loro lontani anni luce da valori sport". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Scopri altri approfondimenti
Dopo il “corteo pacifico” animato dagli striscioni che inneggiavano alla morte di Giorgia Meloni, Tajani e Salvini e al massacro del 7 ottobre, gli scontri: sassaiola contro le Forze dell’Ordine, bombe carta e persino auto date alle fiamme. Attendiamo la vibrante d - facebook.com Vai su Facebook
Agguato al bus, il cordoglio di Giorgia Meloni: “Inaccettabile”. La figlia di Marianella: “Sempre nel mio cuore” - Ancora non risultano fermi per l’assalto costato la vita all’autista del pullman dei tifosi del Pistoia Basket di ritorno da Rieti. Si legge su lanazione.it
Assalto al pullman del Pistoia basket, indaga la Digos. Meloni: 'Violenza inaccettabile e folle' - Non ci sarebbero ancora fermi finora per l'assalto con pietre e mattoni al pullman dei tifosi del Pistoia basket, avvenuto ieri sera, lungo la superstrada Rieti- Riporta ansa.it
Rieti, assaltato pullman di tifosi del Pistoia basket: morto l’autista. Meloni: “Atto di violenza inaccettabile e folle” - Assalto in strada contro il pullman che trasportava i tifosi della squadra di basket Estra Pistoia, militante in Serie A2, dopo la partita in trasferta contro ... lapresse.it scrive