Sassaiola bus Meloni | violenza folle

8.55 "Una notizia terribile che lascia senza parole. L'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket,costato la vita a un autista colpito da un mattone, è un atto di violenza inaccettabile e folle. Confido che i responsabili di questo gesto vigliacco e criminale siano induviduati e assicurati rapidamente alla giustizia".Così su X la premier Meloni. Il ministro allo Sport Abodi: "Sconvolgente. Dei delinquenti si sono trasformati in assassini e non potranno mai essere definiti tifosi. Sport è vita, loro lontani anni luce da valori sport". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it