Sassaiola a pullman Procura | omicidio

11.33 La Procura della Repubblica di Rieti indaga per omicidio volontario, al momento contro ignoti, per la sassaiola costata la vita a Raffaele Marianella, secondo autista del pullman del Pistoia Basket. Sospettati dell'agguato vari ultrà della squadra rivale, la Sebastiani Rieti. Il lancio di sassi e mattoni è avvenuto lungo la superstrada 79 Rieti-Terni, all'altezza dello svincolo di Contigliano, quando il pullman era già senza scorta. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it