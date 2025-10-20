Sassaiola a pullman Procura | omicidio

Servizitelevideo.rai.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

11.33 La Procura della Repubblica di Rieti indaga per omicidio volontario, al momento contro ignoti, per la sassaiola costata la vita a Raffaele Marianella, secondo autista del pullman del Pistoia Basket. Sospettati dell'agguato vari ultrà della squadra rivale, la Sebastiani Rieti. Il lancio di sassi e mattoni è avvenuto lungo la superstrada 79 Rieti-Terni, all'altezza dello svincolo di Contigliano, quando il pullman era già senza scorta. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

sassaiola pullman procura omicidioSassaiola pullman tifosi di Pistoia, si indaga per omicidio volontario - Non si hanno ancora persone fermate per la morte dell’autista Raffaele Marianella, 65 anni, deceduto per una pietra lanciata nella sassaiola sulla Rieti – Terni avvenuta domenica sera 19 ottobre altez ... Come scrive rietinvetrina.it

sassaiola pullman procura omicidioRieti, sassi contro il pullman di tifosi del Pistoia basket: morto l’autista. Procura indaga per omicidio -  Dopo la partita in trasferta contro il Rieti, al PalaSojourner, domenica sera, ... Segnala msn.com

sassaiola pullman procura omicidioRieti, sassaiola contro il pullman dei tifosi di Pistoia: muore l’autista - Una strada buia che si apre a imboscata: pietre e mattoni piovono sulla Rieti- Scrive pupia.tv

