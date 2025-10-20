Sassaiola a bus 10 ultrà sentiti da PS

8.30 Non risultano al momento persone fermate per la sassaiola al pullman del Pistoiabasket, costata la vita a uno dei due autisti, nel Reatino. Quando è avvenuto l'assalto con pietre e mattoni, il pullman era già senza scorta. Poco dopo uno svincolo, a Contigliano sulla superstrada Rieti-Terni, è partito il lancio: un sasso ha sfondato il parabrezza e colpito l'autista. Sospettati della sassaiola ultrà della Sebastiani Basket Rieti. Una decina sono stati ascoltati a lungo in Questura. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it