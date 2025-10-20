Sarri esalta Basic | È l' unico incedibile della Lazio

Roma, 20 ottobre 2025 – Fare di necessità virtù: esattamente ciò che ha fatto Maurizio Sarri con Toma Basic, che ora è diventato uno degli intoccabili della squadra. I biancocelesti, non hanno potuto fare il calciomercato estivo, perciò hanno tenuto tutti i giocatori tornati dai rispettivi prestiti e hanno rispedito al mittente le offerte per i giocatori più importanti, come Castellanos. Sarri ha ribadito più volte come abbia scelto di tornare nonostante una situazione così complicata solo per amore verso la Lazio e la stagione non è iniziata nel modo migliore. Alla prima giornata è arrivata la sconfitta contro il Como, mentre la vittoria del secondo turno contro il Verona è stata ridimensionata dal ko contro il Sassuolo e da quello contro la Roma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

