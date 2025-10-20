Sarri esalta Basic | È l' unico incedibile della Lazio
Roma, 20 ottobre 2025 – Fare di necessità virtù: esattamente ciò che ha fatto Maurizio Sarri con Toma Basic, che ora è diventato uno degli intoccabili della squadra. I biancocelesti, non hanno potuto fare il calciomercato estivo, perciò hanno tenuto tutti i giocatori tornati dai rispettivi prestiti e hanno rispedito al mittente le offerte per i giocatori più importanti, come Castellanos. Sarri ha ribadito più volte come abbia scelto di tornare nonostante una situazione così complicata solo per amore verso la Lazio e la stagione non è iniziata nel modo migliore. Alla prima giornata è arrivata la sconfitta contro il Como, mentre la vittoria del secondo turno contro il Verona è stata ridimensionata dal ko contro il Sassuolo e da quello contro la Roma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
? Roma, Dybala pronto al ritorno da titolare contro l’Inter: Gasperini lo esalta, rinnovo in vista ? a cura di Redazione #LBDV - facebook.com Vai su Facebook
EMERY ESALTA IL CALCIO ITALIANO Unai #Emery, tecnico dell'#AstonVilla, ha parlato così a 'Sky Sport' prima della sfida al #Bologna di Italiano: "Mi piace molto l'idea del calcio italiano. Ci sono molti duelli, uno contro uno. Un'idea che proviene da Gas - X Vai su X
Lazio, altra prova convincente di Basic. E il plauso di Sarri nel post… - Altra prova molto convincente di Basic contro l'Atalanta alla terza da titolare in fila: Sarri elogia il croato nell'immediato post- Segnala msn.com
Lazio-Torino, le scelte di Sarri tra infortuni e rientri: Basic di nuovo titolare - Cancellieri, Cataldi, Basic e Zaccagni a centrocampo. Riporta corrieredellosport.it
Lazio in emergenza, mossa Vecino e Sarri ripensa a Basic: la situazione - Sull’orlo della disperazione, Sarri tiene Gila in caldo da mediano, ma prima vuole vederci chiaro. Segnala corrieredellosport.it