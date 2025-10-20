Sarkozy va in carcere domani prima notte in cella per l’ex presidente francese
(Adnkronos) – Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha ricevuto all'Eliseo l'ex capo di Stato Nicolas Sarkozy. L'incontro – come ha appreso Bfmtv da un amico vicino al presidente della Repubblica – si è svolto venerdì scorso, quattro giorni prima dell'incarcerazione di Sarkozy nella prigione parigina di La Santé. Domani 21 ottobre l'ex presidente trascorrerà la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondisci con queste news
Le Pen ineleggibile, Sarkozy in carcere: la Francia si interroga sul potere dei giudici e sul ruolo della Procura nazionale finanziaria. - facebook.com Vai su Facebook
Francia, “BfmTv”: Sarkozy continuerà ad essere membro dei Cda di Accor e Lagardere dal carcere - X Vai su X
Sarkozy va in carcere, domani prima notte in cella per l'ex presidente francese - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha ricevuto all'Eliseo l'ex capo di Stato Nicolas Sarkozy. Da adnkronos.com
Sarkozy in carcere domani, Darmanin andrà a verificare le sue condizioni di sicurezza - Il ministro della Giustizia visiterà La Santé per accertare le misure di sicurezza e l'isolamento dopo l'ordinanza per presunti finanziamenti libici ... laregione.ch scrive
Sarkozy martedì in carcere, il figlio chiama alla mobilitazione - Terrò la testa alta, anche davanti alle porte della Santé", ha dichiarato in un'intervista a La Tribune Dimanche, assicurando che affronterà la detenzione "con dignità". Da quotidiano.net