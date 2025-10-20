Poche ore e l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, che venerdì è stato ricevuto all’Eliseo da Emmanuel Macron come ha appreso Bfmtv, varcherà il portone dello storico carcere di La Santé, nel quartiere Montparnasse, seguendo lo stesso protocollo riservato a tutti i detenuti. È il primo ex presidente nella storia della Repubblica francese a finire in prigione. Ad attenderlo una cella di undici metri quadrati, con una finestra sigillata, un piccolo televisore ma nessun telefono cellulare. Sarkozy ha fatto sapere che porterà con sé due libri: Il Conte di Montecristo i n due volumi e la Vita di Gesù di Jean-Christian Petitfils. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Sarkozy in carcere, martedì la prima notte in cella. Il figlio convoca la piazza: la fine della storia non è scritta