Sarah Toscano Combate il Bodyshaming con un Concerto Emozionante
Sarah Toscano si schiera contro il body shaming con un emozionante intervento durante un concerto. La sua testimonianza toccante e appassionata ha ispirato il pubblico, promuovendo l'accettazione del corpo e la positività. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
#Charts Questa settimana il singolo "Semplicemente" di Sarah Toscano & Mida raggiunge un nuovo picco nella Top100 FIMI. Si piazza al #46 +15 e in totale raggiunge 18.634 vendite stimate. - facebook.com Vai su Facebook
Sarah Toscano a Elnòs: «Con Met Gala realizzo un sogno» - X Vai su X
“Ci sto provando”: Sarah Toscano come Giulia Stabile, parole forti contro gli insulti - Sarah Toscano, vincitrice di Amici 23, risponde agli hater durante un concerto e affronta pubblicamente gli insulti sul suo aspetto fisico. Riporta donnaglamour.it
Il bel discorso di Sarah Toscano - Ha spesso lasciato correre, ma stavolta Sarah Toscano durante un concerto ha risposto direttamente a quegli hater che, sui social, l’hanno spesso insultata per il suo aspetto fisico. Segnala novella2000.it
Sarah Toscano attaccata dagli hater: bodyshaming dopo Sanremo/ Lei risponde così alle critiche feroci - Sarah Toscano e la tempesta del bodyshaming: dopo Amici e Sanremo arrivano le critiche: gli hater condannano la normalità. Lo riporta ilsussidiario.net