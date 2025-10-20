La storia d’amore tra Beppe Convertini e Sara Ricci è terminata poco dopo la perdita di un figlio. “Dopo un anno che stavamo insieme, abbiamo perso un figlio e per lui è stato un dramma” – ha raccontato l’attrice che ancora oggi, ricordando la storia con il conduttore, ha solo parole di grande stima ed affetto. “Abbiamo avuto una bellissima storia e ancora oggi siamo grandi amici” – ha detto la Ricci che pensando a quel figlio mai nato ha aggiunto – “io e Beppe Convertini oggi avremmo un figlio di 23 anni se io non avessi perso il bimbo che aspettavo da lui”. “ È stato un periodo meraviglioso della mia vita che ricordo con piacere, è stata una bella storia; l’affetto è rimasto, l’amicizia e la stima reciproca in virtù di quel periodo condiviso insieme. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sara Ricci, chi è l’ex fidanzata di Beppe Convertini: “Dopo un anno che stavamo insieme, abbiamo perso un figlio e per lui è stato un dramma”