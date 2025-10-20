Sara Ricci chi è l’ex fidanzata di Beppe Convertini | Dopo un anno che stavamo insieme abbiamo perso un figlio e per lui è stato un dramma

Metropolitanmagazine.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storia d’amore tra  Beppe Convertini  e  Sara Ricci  è terminata poco dopo la perdita di un figlio. “Dopo un anno che stavamo insieme, abbiamo perso un figlio e per lui è stato un dramma” – ha raccontato l’attrice che ancora oggi, ricordando la storia con il conduttore, ha solo parole di grande stima ed affetto. “Abbiamo avuto una bellissima storia e ancora oggi siamo grandi amici” – ha detto la Ricci che pensando a quel figlio mai nato ha aggiunto – “io e Beppe Convertini oggi avremmo un figlio di 23 anni se io non avessi perso il bimbo che aspettavo da lui”. “ È stato un periodo meraviglioso della mia vita  che ricordo con piacere, è stata una bella storia; l’affetto è rimasto, l’amicizia e la stima reciproca in virtù di quel periodo condiviso insieme. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

sara ricci chi 232 l8217ex fidanzata di beppe convertini dopo un anno che stavamo insieme abbiamo perso un figlio e per lui 232 stato un dramma

© Metropolitanmagazine.it - Sara Ricci, chi è l’ex fidanzata di Beppe Convertini: “Dopo un anno che stavamo insieme, abbiamo perso un figlio e per lui è stato un dramma”

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Sara Ricci 232 L8217ex