Sappiamo che non c’è più grande dolore a parte i calcoli renali di un amore fallito Quindi con dovuto rispetto annunciamo che è sceso il sipario sulla coppia Boschi Berruti | così Dagospia

“Sappiamo che non c’è più grande dolore, a parte i calcoli renali, di un amore fallito. Quindi, annunciamo col dovuto rispetto, che è sceso definitivamente il sipario sulla coppia Boschi e Berruti. Buona fortuna a tutti”, scrive Dagospia che sceglie una chiave ironica per annunciare la fine della relazione tra l’attore, impegnato anche come odontoiatra, e la parlamentare di Italia Viva. Il sito diretto da Roberto D’Agostino non fornisce ulteriori dettagli ma ripercorre le tappe di una storia confermata nel 2020, quando la coppia fu paparazzata in atteggiamenti romantici a Fregene, un anno prima erano stati avvistati per la prima volta insieme al Salone del Mobile di Milano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sappiamo che non c’è più grande dolore, a parte i calcoli renali, di un amore fallito. Quindi con dovuto rispetto annunciamo che è sceso il sipario sulla coppia Boschi Berruti”: così Dagospia

