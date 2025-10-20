Sant’Angelo Lodigiano schianto tra tre auto | due feriti e sette persone coinvolte

Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), 20 ottobre 2025 – Schianto tra tre auto sulla provinciale 235, una si ribalta. È di sette persone coinvolte e due feriti, di media gravità, il bilancio del rovinoso incidente avvenuto nella serata del 19 ottobre 2025 sulla strada provinciale 235 di Sant’Angelo Lodigiano. Sant’Angelo Lodigiano, operaio folgorato in una cabina elettrica: supermercato evacuato Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, si sono scontrate tre vetture: due sono rimaste in carreggiata, con la parte frontale semi distrutta e danni vari, l ’altra si è ribaltata, con le quattro ruote al cielo, nel prato a lato della tratta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

