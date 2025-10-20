Sant’Angelo Lodigiano schianto tra tre auto | due feriti e sette persone coinvolte
Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), 20 ottobre 2025 – Schianto tra tre auto sulla provinciale 235, una si ribalta. È di sette persone coinvolte e due feriti, di media gravità, il bilancio del rovinoso incidente avvenuto nella serata del 19 ottobre 2025 sulla strada provinciale 235 di Sant’Angelo Lodigiano. Sant’Angelo Lodigiano, operaio folgorato in una cabina elettrica: supermercato evacuato Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, si sono scontrate tre vetture: due sono rimaste in carreggiata, con la parte frontale semi distrutta e danni vari, l ’altra si è ribaltata, con le quattro ruote al cielo, nel prato a lato della tratta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
FUNERALI DI STATO ? L’Amministrazione Comunale di Sant’Angelo esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa dei Carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, deceduti a seguito dell’esplosione avvenuta a Castel d’Azzano - facebook.com Vai su Facebook
Schianto in galleria. Tre feriti sulla Variante - Pauroso incidente ieri verso le 15 sulla statale del Brennero all’interno della galleria “Botri” della variante di Ponte a Moriano. Scrive lanazione.it
Schianto sulla 131, tra Sestu ed Elmas: tre feriti e lunghe code in direzione Cagliari - Un incidente è avvenuto questa mattina sulla 131, tra Sestu ed Elmas, in direzione Cagliari. Secondo unionesarda.it