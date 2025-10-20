Sant’Agata de’ Goti studenti del De’ Liguori protagonisti al Maker Faire Roma 2025

Fremondoweb.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comunicato Stampa Robot, intelligenza artificiale e progetti green: una giornata di innovazione e formazione per gli studenti Un’esperienza costruttiva e stimolante per gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “De’ Liguori” di SantAgata de’ Goti. Le classi 3A, 4A e 4B . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

sant8217agata de8217 goti studenti del de8217 liguori protagonisti al maker faire roma 2025

© Fremondoweb.com - Sant’Agata de’ Goti, studenti del De’ Liguori protagonisti al Maker Faire Roma 2025

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

A Sant’Agata de’ Goti la prima “Settimana della Cultura” si chiude con oltre 250 studenti coinvolti - Una settimana di laboratori e visite guidate che ha coinvolto oltre 250 studenti dell’istituto comprensivo n. ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sant8217agata De8217 Goti Studenti