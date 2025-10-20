Sant’Agata de’ Goti studenti del De’ Liguori protagonisti al Maker Faire Roma 2025
Comunicato Stampa Robot, intelligenza artificiale e progetti green: una giornata di innovazione e formazione per gli studenti Un’esperienza costruttiva e stimolante per gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “De’ Liguori” di Sant’Agata de’ Goti. Le classi 3A, 4A e 4B . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un reportage di PresaDiretta tra Sant'Agata sul Santerno, Castel Bolognese, Lugo di Romagna e la Val di Zena, nei territori colpiti dall'alluvione. Dopo mesi di polemiche e richieste dei cittadini, le telecamere tornano a documentare la situazione di ponti, fiumi, - facebook.com Vai su Facebook
A Sant’Agata de’ Goti la prima “Settimana della Cultura” si chiude con oltre 250 studenti coinvolti - Una settimana di laboratori e visite guidate che ha coinvolto oltre 250 studenti dell’istituto comprensivo n. ilmattino.it scrive