Santa Sofia si rinnovano i locali dell' istituto di credito in piazza Matteotti | Siamo la banca del territorio

Venerdì sono stati inaugurati i nuovi locali della filiale della Bcc ravennate, forlivese e imolese di Santa Sofia, in piazza Matteotti, 3. I rinnovati locali sono stati ammodernati nell’ottica di porre sempre maggiore attenzione a soci e clienti, nel rispetto della sostenibilità ambientale e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it