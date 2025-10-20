Santa Sofia bonus autobus per gli studenti | come presentare domanda

Forlitoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Santa Sofia prosegue con le azioni di supporto alle famiglie degli studenti under 19 che non sono in possesso dei requisiti per l’accesso alla gratuità stabilita dalla Regione Emilia Romagna, residenti, pendolari, iscritti alle scuole superiori, oppure a percorsi di istruzione e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Santa Sofia, bus e bonus trasporti per studenti: ecco come richiederlo - Per il secondo anno consecutivo, il Comune di Santa Sofia intende supportare le famiglie di studentesse e studenti under 19 che non sono in possesso dei requisiti per l’accesso alla gratuità stabilita ... Si legge su corriereromagna.it

Santa Sofia. Autobus pieno di studenti viaggia con un vetro in frantumi, proteste dei genitori - L’autobus che porta gli studenti da Santa Sofia a Forlì stamattina è partito con un vetro sfondato, cosa segnalati dai ragazzi e che ha fatto infuriare parecchi genitori. Riporta corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Santa Sofia Bonus Autobus