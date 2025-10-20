Santa Rosalia tra agiografia e iconografia alla Passerini Landi la conferenza di Carmelo Sciascia
Come programmato, per conto della Società "Dante Alighieri" giovedì 23 ottobre, con inizio alle ore 16, nel Salone Monumentale della Biblioteca Passerini Landi (via Carducci, 14 - 1° piano) avrà luogo una conferenza tenuta dal prof. Carmelo Sciascia, già docente di Filosofia, scrittore e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
