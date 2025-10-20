Sanitari aggrediti al pronto soccorso

Attimi di tensione sabato sera al pronto soccorso di Imola, dove un uomo ha aggredito il personale sanitario e un cittadino in attesa di essere visitato. L’episodio si è verificato attorno alle 19,15, a riportare lesioni con una progonsi di due giorni senza necessità di ricovero, solamente il cittadino, intervenuto in difesa del personale. La situazione è stata rapidamente messa sotto controllo grazie al pronto intervento degli operatori presenti. L’aggressore è stato poi bloccato dalle forze dell’ordine. "Negli ultimi anni l’Azienda Usl ha messo in campo numerose azioni per la prevenzione e gli episodi segnalati risultano in diminuzione – dichiara la direttrice generale Ausl imolese, Agostina Aimola –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

