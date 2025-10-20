Sanità | Salutequità malattie croniche al centro dell’equity group
La gestione delle malattie croniche in Italia rappresenta una sfida sempre più incalzante e complessa, aggravata da criticità strutturali e disuguaglianze territoriali. Per questo Salutequità ha riunito a Roma un Equity Group Cronicità, realizzato con il contributo non condizionato di Sanofi e Ucb Pharma, per un confronto tra i rappresentanti di istituzioni nazionali e regionali, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Argomenti simili trattati di recente
A Gaza colpito l’ultimo centro per malattie croniche rimasto attivo: “È stato il quarto attacco in 15 giorni” - Crolla sotto i bombardamenti il centro medico di Palestinian Medical Relief Society nel quartiere di Tel al- fanpage.it scrive