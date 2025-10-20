Sanità pubblica in crisi 2,5 miliardi dalla Manovra ma più fondi ai privati

Il Governo annuncia un rilancio della sanità pubblica, con nuovi investimenti e assunzioni, ma il quadro che emerge dai dati è ancora incerto. La Legge di bilancio prevede fondi aggiuntivi e incentivi per il personale, nel tentativo di rafforzare un sistema messo alla prova da anni di sottofinanziamento e da un crescente ricorso al privato. Accanto alle risorse destinate al servizio pubblico, però, una parte significativa continua a confluire verso strutture private e sanità integrativa, con convenzioni, tetti di spesa e nuovi contratti. Secondo Fondazione Gimbe e Cnel, la spesa sanitaria delle famiglie è in aumento, mentre negli ospedali il personale è in calo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

