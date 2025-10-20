Sanità in lutto è morto il ginecologo Nelso Calonaci Il cordoglio dell' Asl | Scompare una figura storica
È morto alle soglie dei 78 anni che avrebbe compiuto il prossimo 24 novembre il medico ginecologo Nelso Calonaci. Molto conosciuto in particolare nel territorio della Val di Cornia, è stato direttore di Ostetricia e Ginecologia di Piombino ed Elba dagli anni ’90, e in seguito anche del reparto di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Carmiano - Lutto nel mondo della politica locale e della sanità per l'improvvisa scomparsa del dottore Corrado Vergari. Il professionista 70enne, per circa 40 anni sulla scena politica e protagonista della società civile, medico di base apprezzato e ancora prim - facebook.com Vai su Facebook
#Attualità Sanità messapica in lutto per la morte del dottor Cosimo Di Punzio - X Vai su X