Sanità in lutto è morto il ginecologo Nelso Calonaci Il cordoglio dell' Asl | Scompare una figura storica

Livornotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto alle soglie dei 78 anni che avrebbe compiuto il prossimo 24 novembre il medico ginecologo Nelso Calonaci. Molto conosciuto in particolare nel territorio della Val di Cornia, è stato direttore di Ostetricia e Ginecologia di Piombino ed Elba dagli anni ’90, e in seguito anche del reparto di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Sanit224 Lutto 232 Morto