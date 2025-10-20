Sanità in lutto è morto il ginecologo Nelso Calonaci Il cordoglio dell' Asl | Scompare una figura storica

È morto alle soglie dei 78 anni che avrebbe compiuto il prossimo 24 novembre il medico ginecologo Nelso Calonaci. Molto conosciuto in particolare nel territorio della Val di Cornia, è stato direttore di Ostetricia e Ginecologia di Piombino ed Elba dagli anni ’90, e in seguito anche del reparto di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it