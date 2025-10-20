Sanità Ferraro FdI | Nel Sannio situazione drammatica
Tempo di lettura: 2 minuti "Tra le tante criticità che attanagliano da tempo immemore la Campania e il nostro Sannio quella della sanità è una questione che non può essere più rimandata, con le difficoltà che sono ancora più accentuate nelle aree interne e in modo particolare nella nostra provincia". Ad affermarlo in una nota è il candidato di Fratelli d'Italia al consiglio regionale Mario Ferraro. "Nel Sannio, infatti, il pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Agata chiude alle 18 per riaprire alle 8 del mattino successivo. A nulla purtroppo finora sono valse le proteste dei cittadini saticulani e dei tanti comuni caudini vicini, che continuano purtroppo a vedersi limitato il diritto alla salute.
