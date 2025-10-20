Sanità e sostenibilità Pomigliano d’Arco guarda al futuro | De Luca posa la prima pietra dell’Ospedale di Comunità e inaugura l’impianto di compostaggio

POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 20 OTTOBRE 2025 – Giornata istituzionale di grande rilievo a Pomigliano d’Arco, dove il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha partecipato alla posa della prima pietra dell’Ospedale di Comunità in via Cosimo Miccoli e all’ inaugurazione del nuovo impianto di compostaggio comunale in via Passatiello. Assente per motivi di salute il sindaco Raffaele Russo, la città è stata rappresentata dal vicesindaco Domenico Leone, che ha portato i saluti istituzionali e guidato la delegazione comunale. L’Ospedale di Comunità, gestito dall’ ASL Napoli 3 Sud e finanziato attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sarà una struttura sanitaria di prossimità con 40 posti letto, destinata a pazienti che necessitano di cure a media e bassa intensità clinica. 🔗 Leggi su Primacampania.it

