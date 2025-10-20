Sandra suicida a 14 anni | Presa di mira dalle bulle di scuola Così si è gettata dal tetto di casa

Si chiamava Sandra Peñña, aveva appena 14 anni: la bambina si è tolta la vita a Siviglia dopo aver denunciato più volte episodi di bullismo a. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Sandra suicida a 14 anni: «Presa di mira dalle bulle di scuola». Così si è gettata dal tetto di casa

Il dramma di Sandra, suicida a 14 anni. «Presa di mira dalle bulle a scuola»: così si è gettata dal tetto di casa - facebook.com Vai su Facebook

Sandra Pena suicida a 14 anni. «Presa di mira dalle bulle di scuola»: così si è gettata dal tetto di casa - Si chiamava Sandra Pena, aveva appena 14 anni: la bambina si è tolta la vita a Siviglia dopo aver denunciato più volte episodi di bullismo a scuola. Come scrive corriereadriatico.it

Il 14enne suicida: "Fu vittima dei bulli". Sanzioni alla scuola - LATINALa sua tragica storia aveva scosso tutta l’Italia: Paolo Mendico, studente di appena 14 anni di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, si era tolto la vita a settembre all’inizio del nuo ... Scrive quotidiano.net

Suicida a 14 anni, la rabbia dei genitori: “Bullizzato dai compagni, ma la scuola non ha fatto nulla” - Aveva solo 14 anni Paolo Mendico, il ragazzo di Santi Cosma e Damiano, nel sud della provincia di Latina, che ha deciso di togliersi la vita. Riporta blitzquotidiano.it