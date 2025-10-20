Sandokan torna a Torino | al MUFANT una mostra celebra il mito di Salgari 21 settembre 2025 – 21 marzo 2026

Il MUFANT – Museo del Fantastico e della Fantascienza di Torino dedica una grande esposizione al ciclo indo-malese di Emilio Salgari. La mostra, intitolata "Sandokan. Il ritorno della tigre", ripercorre l'epopea del principe-pirata e dei suoi compagni d'avventura – Yanez de Gomera e Lady Marianna, la Perla di Labuan – attraverso tavole, copertine storiche, mappe,

