Sandokan | Can Yaman e tutto il cast nelle foto della prima stagione

Non c'è solo Can Yaman nelle foto ufficiali della prima stagione, ma anche tutto il resto del cast internazionale che gli farà compagnia negli 8 episodi di Sandokan, da Ed Westwick al nostro Alessandro Preziosi Per vederlo sul piccolo schermo bisognerà aspettare ancora un po', perchè Sandokan arriverà su Rai 1 solo a dicembre, ma il conto alla rovescia, dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma, è ufficialmente iniziato. E le foto ufficiali della prima stagione sono qui a testimoniare non solo una veste assai spettacolare ma anche l'alto livello della produzione. A cinquant'anni dal celebre sceneggiato che lo rese un'icona, l'eroe nato dalla penna di Emilio Salgari torna con un nuovo protagonista, Can Yaman, e un cast internazionale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

