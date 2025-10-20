Sandokan | Can Yaman e tutto il cast nelle foto della prima stagione

Movieplayer.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non c'è solo Can Yaman nelle foto ufficiali della prima stagione, ma anche tutto il resto del cast internazionale che gli farà compagnia negli 8 episodi di Sandokan, da Ed Westwick al nostro Alessandro Preziosi Per vederlo sul piccolo schermo bisognerà aspettare ancora un po', perchè Sandokan arriverà su Rai 1 solo a dicembre, ma il conto alla rovescia, dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma, è ufficialmente iniziato. E le foto ufficiali della prima stagione sono qui a testimoniare non solo una veste assai spettacolare ma anche l'alto livello della produzione. A cinquant'anni dal celebre sceneggiato che lo rese un'icona, l'eroe nato dalla penna di Emilio Salgari torna con un nuovo protagonista, Can Yaman, e un cast internazionale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

sandokan can yaman e tutto il cast nelle foto della prima stagione

© Movieplayer.it - Sandokan: Can Yaman e tutto il cast nelle foto della prima stagione

Scopri altri approfondimenti

sandokan can yaman tuttoSandokan: Can Yaman e tutto il cast nelle foto della prima stagione - Non c'è solo Can Yaman nelle foto ufficiali della prima stagione, ma anche tutto il resto del cast internazionale che gli farà compagnia negli 8 episodi di Sandokan, da Ed Westwick al nostro Alessandr ... Da movieplayer.it

sandokan can yaman tuttoSandokan: recensione della serie TV con Can Yaman, dal RoFF 2025 - La recensione di Sandokan, la serie TV con Can Yaman presentata alla Festa del Cinema di Roma 2025. Riporta cinematographe.it

sandokan can yaman tuttoSandokan, la serie tv dal 1 dicembre su Rai1 con Can Yaman: il cast completo - Alla Festa del Cinema di Roma è stata presentata la serie tv "Sandokan", con Can Yaman nel ruolo del protagonista reso celebre da Kabir Bedi. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sandokan Can Yaman Tutto