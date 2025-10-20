San Nicola La Strada | maxi operazione antidroga | 22 arresti per traffico di stupefacenti

Blitz della Squadra Mobile di Caserta nella lotta al traffico di droga: 22 persone sono state arrestate con l’accusa di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, ha smantellato un’organizzazione criminale attiva nel comune casertano di San Nicola La Strada. San Nicola . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

