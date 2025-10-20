San Miniato resta tabù | la Sba si arrende alla rimonta dell' Etrusca
Non riesce a sfatare il tabù San Miniato il Centro Tecnico BM di coach Alessio Fioravanti. La Sba gioca un'ottima prima metà di partita prima di doversi arrendere a un 3° quarto straripante della squadra di casa che mette a referto 36 punti in 10 minuti.La cronaca della sfidaGli amaranto sono. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
