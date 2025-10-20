San Martino Valle Caudina tutto pronto per la Sagra del Cicatiello 2025

L'edizione 2025 della Sagra del Cicatiello, in programma 8, 9 e 11 novembre, a San Martino Valle Caudina. Un evento che unisce l’autenticità della tradizione gastronomica locale ai festeggiamenti solenni per il Santo Patrono, San Martino Vescovo, in un’atmosfera che abbraccia l’intera comunità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

