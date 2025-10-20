San Martino maxi intervento informatico | sospensione dei sistemi per circa 10 ore

L'ospedale San Martino di Genova si prepara a un’importante operazione di migrazione delle infrastrutture che ospitano i servizi informatici critici del pronto soccorso, della cartella clinica elettronica e dell’attività ambulatoriale presso il Data Center qualificato di Liguria Digitale. Un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

