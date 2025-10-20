San Marco dei Cavoti il consigliere Costantini | Raccolta firme per stallo disabili

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Consigliere comunale di minoranza Donato Costantini ritorna sulla decisione dell’Amministrazione comunale di San Marco dei Cavoti di spostare il parcheggio riservato ai disabili davanti al Municipio. “Una scelta assurda – dichiara Costantini – che penalizza le persone con disabilità e rende più difficoltoso l’accesso agli uffici pubblici e ai servizi. Il vecchio posto era comodo e funzionale, quello nuovo è lontano, in salita e poco sicuro. È una decisione che va contro il buon senso e contro i diritti dei cittadini più fragili. Ho segnalato ufficialmente la questione già l’11 settembre, ma, di fronte al silenzio dell’Amministrazione, ho deciso di promuovere una raccolta firme tra i cittadini per chiedere il ripristino immediato del parcheggio nella posizione originaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

