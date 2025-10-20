San Giuliano e la ciclabile fantasma | Ritardi su progetto e fattibilità Vogliamo risposte certe sui tempi

San Giuliano Milanese (Milano), 20 ottobre 2025 – Il sindaco di San Giuliano, Marco Segala stanco delle lentezze burocratiche e della mancanza di informazioni scrive a Città Metropolitana presentando un’interrogazione sulla pista ciclabile San Donato–Melegnano: “La mobilità green non resti solo uno slogan”. Segala, in veste di consigliere della Città Metropolitana ha presentato un’i nterrogazione formale al sindaco Giuseppe Sala e alla sua giunta in merito ai ritardi nella realizzazione della pista ciclabile di circa 20 chilometri che dovrebbe collegare San Donato Milanese a Melegnano, attraversando anche il territorio di San Giuliano Milanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Giuliano e la ciclabile fantasma: “Ritardi su progetto e fattibilità. Vogliamo risposte certe sui tempi”

