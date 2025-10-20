san giovanni valdarno accoglie la festa siciliana

Arezzo, 20 ottobre 2025 – . Dal 24 al 26 ottobre, in piazza Masaccio e piazza Cavour, tre giorni di gusto, folclore e cultura con ingresso libero dalle 10 alle 24. Ospite speciale l'attore siciliano Tony Sperandeo Dal 24 al 26 ottobre, le piazze di San Giovanni Valdarno si trasformeranno in un angolo di Sicilia, grazie alla Festa siciliana, l'evento che celebra sapori, tradizioni e cultura dell'isola. Piazza Masaccio e piazza Cavour diventeranno il cuore pulsante di tre giorni all'insegna della convivialità, con ingresso libero e orario continuato dalle 10 fino a mezzanotte, offrendo a residenti e visitatori un'immersione totale nell'atmosfera calda e accogliente della Sicilia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

