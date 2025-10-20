San Giovanni Valdarno accoglie la Festa siciliana
Arezzo, 20 ottobre 2025 – . Dal 24 al 26 ottobre, in piazza Masaccio e piazza Cavour, tre giorni di gusto, folclore e cultura con ingresso libero dalle 10 alle 24. Ospite speciale l'attore siciliano Tony Sperandeo Dal 24 al 26 ottobre, le piazze di San Giovanni Valdarno si trasformeranno in un angolo di Sicilia, grazie alla Festa siciliana, l'evento che celebra sapori, tradizioni e cultura dell'isola. Piazza Masaccio e piazza Cavour diventeranno il cuore pulsante di tre giorni all'insegna della convivialità, con ingresso libero e orario continuato dalle 10 fino a mezzanotte, offrendo a residenti e visitatori un'immersione totale nell'atmosfera calda e accogliente della Sicilia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
#infosgv Le farmacie di turno a San Giovanni Valdarno per la giornata di OGGI, domenica 12 ottobre 2025 NUOVA CAMPEDELLI *Turno dalle 8:00 alle 20:00 Corso Italia, 110 0559121287 BENU SGV 1 Aperta dalle 8:00 alle 20:30 Via Napoli, 21 055 - facebook.com Vai su Facebook
San Giovanni Valdarno: chiusa Via XX Settembre - Per consentire l’allestimento di un cantiere edile nel tratto tra via Giovanni da San Giovanni e Corso Italia, Via XX Settembre rimarrà chiusa al traffico e alla sosta lunedì 20 e martedì 21 ottobre d ... Secondo valdarnopost.it
San Giovanni inaugura il Valdarno Jazz Festival 2025 - Martedì 15 luglio alle 21,30 in piazza Masaccio una delle leggende della scena jazz statunitense e la sua formazione: sul palco Steve Coleman and Five Elements. Si legge su lanazione.it
San Giovanni civica, congratulazioni a Filippo Boni: “Ora il Valdarno torni al centro delle politiche regionali” - Dopo le elezioni regionali che hanno decretato la conferma di Eugenio Giani come Presidente della Regione Toscana e l’entrata in Consiglio di Filippo Boni arrivano i primi messaggi di congratulazioni. Si legge su valdarnopost.it