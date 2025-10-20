San Giovanni La Punta a spasso di notte con droga e coltelli | denunciato dai Carabinieri
La costante attenzione rivolta dai Carabinieri al contrasto del traffico e della vendita di sostanze stupefacenti, come da disposizioni impartite dal Comando Provinciale dell'Arma, ha consentito ai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania, di denunciare un 51enne di Valverde (CT) perché responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, nonché porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. I militari della "Radiomobile" in piena notte, intorno alle 03:15, stavano eseguendo un servizio perlustrativo nelle strade del comune di San Giovanni La Punta quando, giunti in quella via S.
