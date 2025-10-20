San Giovanni da Capestrano | Patrono degli Avvocati e dei Cappellani Militari

San Giovanni da Capestrano è uno dei santi più venerati del calendario liturgico, celebrato il 20 ottobre. Nato nel 1386 a Capestrano, in Abruzzo, Giovanni è noto non solo per la sua vita religiosa, ma anche per il suo impegno nel campo legale e militare. La sua figura è particolarmente significativa per gli avvocati e i cappellani militari, di cui è patrono. Chi era San Giovanni da Capestrano?. Giovanni nacque in una famiglia nobile e ricevette un'educazione di alto livello, studiando diritto a Perugia. Divenne presto un avvocato di successo, ma la sua vita prese una svolta radicale quando fu fatto prigioniero durante una guerra tra Perugia e Malatesta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

