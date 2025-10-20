San Giovanni da Capestrano | Patrono degli Avvocati e dei Cappellani Militari
San Giovanni da Capestrano è uno dei santi più venerati del calendario liturgico, celebrato il 20 ottobre. Nato nel 1386 a Capestrano, in Abruzzo, Giovanni è noto non solo per la sua vita religiosa, ma anche per il suo impegno nel campo legale e militare. La sua figura è particolarmente significativa per gli avvocati e i cappellani militari, di cui è patrono. Chi era San Giovanni da Capestrano?. Giovanni nacque in una famiglia nobile e ricevette un'educazione di alto livello, studiando diritto a Perugia. Divenne presto un avvocato di successo, ma la sua vita prese una svolta radicale quando fu fatto prigioniero durante una guerra tra Perugia e Malatesta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
https://www.ondatv.tv/cultura/festa-di-san-giovanni-da-capestrano-celebrazioni-solenni-il-19-ottobre-a-torrone-di-sulmona/ - facebook.com Vai su Facebook
San Giovanni da Capestrano: Patrono degli Avvocati e dei Cappellani Militari - Scopri la vita di San Giovanni da Capestrano, il suo percorso verso la santità e le celebrazioni in suo onore nel mondo. Scrive quotidiano.net
San Giovanni da Capestrano/ Oggi, 23 ottobre 2023, si celebra il frate che divenne guerriero - Fu un frate molto sui generis, in quanto all'occasione divenne il comandante di un esercito di crociati contro l'Impero Ottomano, ... Lo riporta ilsussidiario.net
San Giovanni da Capestrano: Il Santo del 15 Ottobre Celebrato in Tutto il Mondo - Giovanni nacque in una famiglia nobile e fin da giovane mostrò una spiccata intelligenza e una grande passione per lo studio. msn.com scrive