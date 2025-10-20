San Donato Val di Comino Ciclopedalata del Foliage di Forca d’Acero

La magia dei colori autunnali torna protagonista con la Ciclopedalata del Foliage di Forca d’Acero, in programma domenica 26 ottobre 2025 con partenza alle ore 10:30 (ritrovo ore 10:00) presso il Rifugio CAI “La Castelluccia” di Forca d’Acero.Un evento cicloturistico promosso dalla XIV Comunità. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

**Sabato 25 Ottobre – Ore 8,45** **San Donato Val di Comino (FR)** Immersioni di colori a Forca D’Acero, la Regina dell’Autunno Quando si parla di Autunno uno dei luoghi più iconici dell’intero Centro Italia è sicuramente Forca D’Acero. Siamo all’intero del - facebook.com Vai su Facebook

Il ricordo di San Donato Val Comino nei versi di Giovanni Bianco - Versi messi giù di notte, nei momenti di pausa e riflessione, per trasmettere sensazioni e sentimenti (ma, d'altronde, la poesia è sempre questo) generati da un piccolo borgo ai piedi di un bosco, San ... Si legge su ansa.it

Concerti San Donato Val di Comino 2025/2026 - Calendario concerti 2025/2026 a San Donato Val di Comino: di seguito trovi l’elenco dei prossimi concerti ed eventi in programma a San Donato Val di Comino. rockol.it scrive

Frosinone, 26 anni di sacerdozio a San Donato: don Akuino diventa cittadino benemerito - Don Akuino lascia San Donato Val di Comino dopo quasi 26 anni di servizio pastorale e il Comune gli conferisce la cittadinanza benemerita. Riporta msn.com