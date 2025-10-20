San Donato Val di Comino Ciclopedalata del Foliage di Forca d’Acero

La magia dei colori autunnali torna protagonista con la Ciclopedalata del Foliage di Forca d’Acero, in programma domenica 26 ottobre 2025 con partenza alle ore 10:30 (ritrovo ore 10:00) presso il Rifugio CAI “La Castelluccia” di Forca d’Acero.Un evento cicloturistico promosso dalla XIV Comunità. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

