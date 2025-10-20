San Donato magia Gistri Che gioia a Poggibonsi
Poggibonsi 0 San Donato Tavarnelle 1 POGGIBONSI (5-3-2): Bertini; El Dib (61’ Ponticelli), Borri F., Borri L. (75’ Skerma), Borghi, Shenaj; Gonzi, Paulinho, Ndiaye (61’ Ciacci);bKean (53’ Giustarini), Boriosi. A disposizione: Baracco, Corzani, Boduri, Sinatra, Nobile. Allenatore: Gamma. SAN DONATO TAVARNELLE (3-5-2): Tampucci; Sardilli (71’ Leonardi), Alfani, Cecchi; Morelli (61’ Cellai), Falconi, Gistri, Nardella (68’ Rotondo), Torrini; Ciravegna (86’ Morina), Doratiotto (75’ Senesi). A disposizione: Gambassi, Calonaci, Puppato, Palazzesi. Allenatore: Bonuccelli. Arbitro: Dallagà di Rovigo. Marcatore: 33’ Gistri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
