San Casciano | furto con spaccata al circolo Arci portati via 400 euro e un prosciutto

Firenzepost.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Furto con spaccata nella notte fra il 19 e il 20 ottobre 2025 al circolo Arci Babilonia di San Casciano in Val di Pesa L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

san casciano furto con spaccata al circolo arci portati via 400 euro e un prosciutto

© Firenzepost.it - San Casciano: furto con spaccata al circolo Arci, portati via 400 euro e un prosciutto

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

san casciano furto spaccataFurto notturno al circolo Arci di San Casciano: portati via 400 euro e un prosciutto - Ladri in azione nel cuore della notte al circolo Arci Babilonia: il bottino è di 400 euro e un prosciutto. Segnala gonews.it

san casciano furto spaccataFurto alla Cantina Antinori a Bargino, ladri in fuga con i registratori di cassa - Sul posto i carabinieri di Scandicci che indagano sull’accaduto per risalire ai responsabili ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: San Casciano Furto Spaccata