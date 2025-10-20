Samsung rivoluziona la riparazione degli smartphone con due importanti novità

Tuttoandroid.net | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Samsung è al lavoro su due importanti fronti per quel che riguarda la riparazione degli smartphone (e non solo). L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

samsung rivoluziona la riparazione degli smartphone con due importanti novit224

© Tuttoandroid.net - Samsung rivoluziona la riparazione degli smartphone con due importanti novità

Altri contenuti sullo stesso argomento

Samsung rivoluziona le riparazioni degli smartphone Galaxy - Samsung introduce un nuovo servizio di riparazione per gli utenti Galaxy in Corea del Sud, semplificando l'assistenza tecnica per i dispositivi mobili. Si legge su msn.com

Samsung: i pieghevoli in futuro avranno uno schermo “auto-riparante”, ecco il brevetto - L'obiettivo dichiarato di Samsung è quello di rendere i suoi smartphone pieghevoli sempre migliori. Segnala tecnoandroid.it

Evento Samsung il 4 settembre: tablet e smartphone - Samsung annuncerà i nuovi tablet Galaxy Tab S11 e lo smartphone Galaxy S25 FE durante l'evento del 4 settembre trasmesso in streaming. Lo riporta punto-informatico.it

Cerca Video su questo argomento: Samsung Rivoluziona Riparazione Smartphone