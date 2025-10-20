Samsung Galaxy Watch 7 40mm crolla a 121€ | prezzo più basso di sempre grazie al coupon

20 ott 2025

Samsung Galaxy Watch 7 in offerta a 121€ su AliExpress: smartwatch con AI, display AMOLED, GPS dual-band e monitoraggio salute avanzato. Sconto del 62% sul prezzo di listino. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

