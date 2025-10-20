Samsung Galaxy Watch 7 40mm crolla a 121€ | prezzo più basso di sempre grazie al coupon
Samsung Galaxy Watch 7 in offerta a 121€ su AliExpress: smartwatch con AI, display AMOLED, GPS dual-band e monitoraggio salute avanzato. Sconto del 62% sul prezzo di listino. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Galaxy Watch 7, arriva l’aggiornamento stabile a One UI 8 Watch con Wear OS 6 - Dopo una lunga fase di test, Samsung ha avviato la distribuzione stabile di One UI 8 Watch, l’interfaccia basata su Wear OS 6, per i suoi Galaxy Watch 7. Scrive tecnoandroid.it
Preparate il vostro Galaxy Watch 7, Samsung rilascia Wear OS 6 - Se stavate aspettando l'aggiornamento a Wear OS 6 per il vostro Galaxy Watch 7, Samsung ha finalmente una sorpresa per voi. gizchina.it scrive