Samsung Galaxy S25 Ultra in offerta | 700€ di sconto sul flagship Samsung nella versione 512 GB

Tuttoandroid.net | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Samsung Galaxy S25 Ultra a 919€ su eBay: flagship con 12GB RAM e 512GB storage al minimo storico. Snapdragon 8 Elite, display 6,9" QHD+, fotocamera 200MP e S Pen. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

