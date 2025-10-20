Salvo Piparo racconta il mito trasportandolo ai giorni nostri | Corifeo diciassette al Teatro Biondo

Salvo Piparo è autore e interprete dello spettacolo Corifeo diciassette, che debutta in prima nazionale nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo mercoledì 22 ottobre alle ore 21.00.La messa in scena dello spettacolo, prodotto dal Biondo, è curata da Leonardo Petrillo, partecipano Egle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it