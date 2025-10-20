Salvò loro padre dai nazisti incontro e abbraccio a Pitigliano tra le famiglie
Pitigliano (Grosseto), 20 ottobre 2025 – Giornata carica di emozione quella vissuta ieri a Pitigliano. Laura Lion, figlia del pilota americano John Lion, è arrivata dagli Stati Uniti insieme alla sorella Lisa per incontrare i nipoti di Tullio Mearelli, l’uomo che durante la Seconda guerra mondiale salvò la vita a suo padre nascondendolo per mesi dai rastrellamenti nazifascisti. Un incontro toccante 82 anni dopo l’abbattimento del caccia P-38 Lightining. Era il 21 ottobre 1943 quando due aerei americani si scontrarono in volo sopra le campagne tra Sorano e Pitigliano, durante una missione contro la Linea Gustav. 🔗 Leggi su Lanazione.it
