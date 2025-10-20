Salvini alle banche | O così o andrà peggio – l’avvertimento sul contributo alla manovra

Il leader della Lega contro gli istituti di credito. " O così o andrà peggio." Con queste parole Matteo Salvini torna a lanciare un messaggio duro alle banche italiane, chiamate – secondo quanto previsto nella Legge di Bilancio – a versare un contributo straordinario e strutturale a sostegno delle finanze pubbliche. Il vicepremier e leader della Lega definisce " incredibile " che gli istituti di credito "si lamentino" per una misura che considera "doverosa e ragionevole", destinata a rafforzare la sanità pubblica e a sostenere la pace fiscale. "Se si lamentano, il contributo salirà".

