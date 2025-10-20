Salute nasce Art4Mind con Unhate Foundation e Fond Policlinico Gemelli uso arte come terapia

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - È stato firmato oggi un Accordo di Collaborazione con cui Unhate Foundation, realtà sostenuta da Edizione, Mundys e Aeroporti di Roma, supporterà il progetto Art4mind della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, con il patrocinio della Regione Lazio. Migliorare il benessere dei pazienti psichiatrici del Policlinico Gemelli e facilitarne al massimo le relazioni sociali: è questo il primo obiettivo di Art4Mind, iniziativa che nasce dall'incontro del Prof. Gabriele Sani, direttore della Uoc di Psichiatria del Policlinico Gemelli a Roma con Unhate Foundation, realtà fortemente impegnata nel contrasto all'odio e al disagio sociale tra i giovani “under 30”, attraverso l'arte e lo sport. 🔗 Leggi su Iltempo.it

